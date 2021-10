Manchester City : Pep Guardiola hofft auf Verbleib von Bernardo Silva

Manchester City gewann am Samstag mit 2:0 gegen den FC Burnley. Initiator des Sieges war der wiedererstarkte Bernardo Silva. Sein Trainer sieht in der aktuellen Verfassung seines Spielers eine Chance für die weitere Kooperation.

Im Anschluss an den Heimsieg lobte Pep Guardiola seinen Schützling in gewohnt überschwänglicher Art. "Er ist so ein wichtiger Spieler für uns, er kann auf vier oder fünf verschiedenen Positionen spielen und ist so intelligent und intelligente Spieler können überall spielen", sagte der Katalane.

Seine Vielseitigkeit schätzt Guardiola besonders an Bernado Silva: "Er ist ein Flügelspieler, ein Stürmer oder ein ballhaltender Mittelfeldspieler oder ein zentraler Abräumer."