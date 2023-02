Pep Guardiola holt sich Motivation durch legendäres Spiel des FC Liverpool

Der Katalane erinnert seine Truppe gerne an andere Aufholjagden, um das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nicht zu verlieren. "Ich habe meinen Spielern immer Beispiele für solche Situationen gegeben. Etwa mit dem Champions-League-Finale zwischen Mailand und Liverpool", wird Guardiola von den Manchester Evening News zitiert.

"Die Leistung war erstaunlich, leider regelt der Fußball. Was ich in letzter Zeit in den Spielen gesehen habe, wie wir uns gefühlt haben, wie wir versucht haben, Fußball zu spielen. Das gibt mir das Gefühl, 'okay, wir werden kämpfen'", so Guardiola.

Verwendete Quellen: manchestereveningnews.co.uk