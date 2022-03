Manchester City : Pep Guardiola lässt ManCity-Zukunft von Kapitän Fernandinho offen

Das Arbeitsverhältnis zwischen Manchester City und Fernandinho geht in die finalen Züge. Zu einem Bekenntnis will sich Pep Guardiola nicht hinreißen lassen.

Obwohl Fernandinho gemessen an der Anzahl seiner Einsatzzeiten nicht mehr den großen Anteil an den Erfolgen von Manchester City hat, genießt er bei Trainer Pep Guardiola und dem gesamten Klub einen sehr hohen Stellenwert.

"Als ich kam, war er hier und spielte regelmäßig. Er ist jetzt 36 Jahre alt, er spielt die Minuten, die er spielen muss und ist immer positiv", sagte Guardiola während der Pressekonferenz vor dem Fünftrundenspiel im FA Cup in Peterborough (Dienstag, 20.15 Uhr). "Inzwischen habe ich das Gefühl, dass er in den Trainingseinheiten wieder sein Bestes gibt. Bei der Menge an Spielen, die wir vor uns haben, werden wir ihn brauchen."

Länger als Fernandinho ist kein anderer aktueller Spieler dem Profikader des Englischen Meisters angehörig. Der Brasilianer absolvierte nach seinem Wechsel 2013 insgesamt 370 Pflichtspiele für ManCity – nur Sergio Agüero (390) und David Silva (436) stehen in der ewigen Rangliste vor Fernandinho, dessen Vertrag in wenigen Monaten endet.

