Manchester City : "Das ist die Realität": Pep Guardiola über den Titelkampf zwischen ManCity und Liverpool

Am kommenden Sonntag kommt es in der Premier League zum großen Kracher. Tabellenführer Manchester City trifft auf den FC Liverpool. Pep Guardiola (51) lobt im Vorfeld der Partie die Konstanz beider Vereine.

"Ich habe eine ähnliche Situation erlebt, als ich in Barcelona war", blickte Guardiola zurück auf seine Zeit als Barça-Trainer (2008 bis 2012). Damals sei Real Madrid immer der Hauptkonkurrent im Meisterschaftskampf gewesen, gelegentlich habe Atletico Madrid eingegriffen.

In der Premier League hätten hingegen "immer fünf oder sechs Mannschaften" um den Titel gespielt. "Aber in den letzten fünf Jahren waren es nur zwei. Das ist die Realität in der Premier League. Es zeigt die Konstanz und Struktur, die beide Teams haben."

Mehr zum Thema