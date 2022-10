Pep Guardiola: Bemerkenswerte Aussage über den FC Liverpool

Pep Guardiola sieht in Liverpool weiterhin einen Meisterschaftskandidaten - Foto: / Getty Images

Vor dem Aufeinandertreffen am Wochenende sieht City-Chefcoach Pep Guardiola (51) den derzeit in der Liga straucheln den FC Liverpool trotz dessen Mittelfeldplatzierung in der Premier League als Titelrivalen.

Guardiola erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Trainerkollege Jürgen Klopp, auf die Frage, ob Liverpool noch immer der Hauptrivale sei: "Das waren sie immer und sie sind es noch. Ich kenne die Qualität, die sie haben, den Charakter". Manchester City geht als Tabellenzweiter in das Duell, Liverpool belegt lediglich den zehnten Tabellenplatz. City liegt 13 Punkte vor den Reds. Laut Guardiola sagt das aber nur wenig über die Platzierung Liverpools am Ende der Saison aus. "Wenn ich diese Frage fünf oder zehn Spieltage vor Saisonende beantworten müsste, würde ich sagen, dass Liverpool die Tabellenspitze nicht mehr reichen kann, aber jetzt, gerade auch wegen der noch bevorstehenden Weltmeisterschaft kann alles passieren", so der Katalane.

Guardiola erwartet hartes Spiel gegen Liverpool In der vergangenen Saison trennten sich Liverpool und der spätere Meister Manchester City zweimal 2:2-Unentschieden. Guardiola erwartet auch am Sonntag (17:30 Uhr) an der Anfield Road eine enge und intensive Partie.

Guardiolas Meinung über den FC Liverpool hat sich nicht geändert - Foto: sbonsi / Shutterstock.com