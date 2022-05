Pep Guardiola mit Manchester City über neuen Vertrag einig

Seit nunmehr sechs Jahren steht Pep Guardiola bei Manchester City in der Verantwortung. Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern.

Manchester City plant auf der Trainerposition vorausblickend. Nach Angaben der Sun hat sich der amtierende Englische Meister mit Pep Guardiola grundsätzlich auf eine Vertragsverlängerung bis 2025 geeinigt. Das aktuelle Arbeitsverhältnis läuft 2023 aus.

Auf Nachfrage, ob ihn die Vertragsverlängerung von Jürgen Klopp beim FC Liverpool in seinem Entscheidungsprozess beeinflusse, erwiderte Guardiola noch am Freitag vergangener Woche: "Nein, nein, nein. Ehrlich gesagt bin ich so besorgt über die letzten drei Wochen der Saison, dass ich keine Zeit mehr habe."