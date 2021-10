Manchester City : Raheem Sterling: Probleme mit Pep Guardiola?

Während Raheem Sterling in der englischen Nationalmannschaft nach wie vor gesetzt ist, stand er in der Premier League in der neuen Saison an sieben Spieltagen nur zweimal in der Startformation von Pep Guardiola bei Manchester City.

Der ehemalige Liverpooler hat es seit der Verpflichtung von Jack Grealish, den die Sky Blues für 115 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa freikauften, noch schwerer als in der vergangenen Rückrunde. Das ist auch Roy Keane aufgefallen.