Pep Guardiola schwer beeindruckt von 60-Mio-Youngster

Jeremy Doku (21) wechselte im August von Stade Rennes zu Manchester City. Anpassungsprobleme an die Premier League hat der junge Belgier offenbar nicht – Pep Guardiola ist begeistert.

60 Millionen Euro Ablöse machte Manchester City für Jeremy Doku locker, der belgische Rechtsaußen kam als Ersatz für den nach Saudi-Arabien abgewanderten Riyad Mahrez (32, Al-Ahli) und unterzeichnete einen Vertrag bis 2028.

Der schnelle Flügelstürmer hat sich in Windeseile an die Premier League angepasst. Am vierten Spieltag feierte er sein Startelf-Debüt gegen den FC Fulham (5:1) und überzeugte Pep Guardiola. Gegen West Ham United stand Doku 90 Minuten auf dem Feld, nachdem er gegen Fulham noch eine Viertelstunde vor Spielende ausgewechselt worden war.

Guardiola beeindruckt: "Das hätte ich nicht erwartet"

Gegen die Hammers erzielte der belgische Nationalspieler (16 Einsätze, zwei Tore) prompt seinen ersten Treffer im neuen Trikot. "Ich hätte nicht erwartet, dass er in seinem zweiten Spiel bei Manchester City schon so gut ist", zeigt sich Guardiola vor dem Champions-League-Duell mit Roter Stern Belgrad (Dienstag, 21:00 Uhr) beeindruckt.