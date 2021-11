Manchester City : Pep Guardiola sicher: Dominanz von Cristiano und Messi bleibt einzigartig

"Ich kann es mir nicht vorstellen", sagte Guardiola, nachdem er darauf angesprochen worden war, ob eine ähnliche Dominanz noch einmal möglich wäre. "Was diese beiden Jungs getan haben, wird fast unmöglich sein nachzuahmen."

Sowohl Cristiano Ronaldo als auch Messi hätten in der Fußballgeschichte einzigartiges geleistet. "Ich glaube nicht, dass es nochmal passieren wird, dass jemand so viele Tore erzielt und so viele Titel holt. Das ist so schwierig", so der Cheftrainer von Manchester City.