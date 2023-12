Pep Guardiola spottet nach Schiri-Irrtum über Mikel Arteta

Das Spitzenspiel zwischen Manchester City und Tottenham hielt, was es versprach. Beim 3:3 gab es zahlreiche Offensivaktionen auf beiden Seiten zu bestaunen. Der Schiedsrichter nahm den Gastgebern aber kurz vor Abpfiff eine Großchance, was Pep Guardiola (52) zu einem spitzen Kommentar verleitete.

In der Nachspielzeit ließ Referee Simon Hooper nach einem Foul an City-Stürmer Erling Haaland (23) zunächst folgerichtig weiterspielen, um dann doch noch auf Freistoß für Manchester zu entscheiden. Eine fragwürdige Entscheidung, da sich Jack Grealish (28) in aussichtsreicher Position vor dem Spurs-Kasten befand – ohne einen gegnerischen Verteidiger vor sich zu haben.

Mehrere Spieler der Citizens stürmten daraufhin auf den Schiedsrichter zu, der seinen Pfiff allerdings sowieso nicht mehr zurücknehmen konnte.

Angesprochen auf diese Szene machte Pep Guardiola mit wenigen Worten deutlich, wie bedient er wegen des Vorfalls immer noch war. "Nächste Frage. Ich möchte keinen Mikel-Arteta-Kommentar abgeben", sagte der City-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Mikel Arteta sprach nach Arsenal-schlappe von einer "Schande"

Guardiola spielte damit auf Mikel Artetas (41) Reaktion an, die vor knapp einem Monat für Schlagzeilen gesorgt hatte. Der FC Arsenal verlor damals in der Premier League mit 0:1 gegen Newcastle United.

Der Siegtreffer durch Anthony Gordon (22) hätte in Artetas Augen aber nicht zählen dürfen, da unter anderem eine vermeintliche Abseitsstellung und ein Foul gegen einen Arsenal-Spieler dagegen sprachen.

"Es ist peinlich. Es ist eine Schande", schoss Arteta deshalb anschließend gegen den VAR, der den Treffer dennoch zuließ und wiederholte: "Das ist es, was es ist: eine Schande."

Verwendete Quellen

sportbild.bild.de