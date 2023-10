Pep Guardiola stimmt Lobeshymne auf City-Talent Rico Lewis an: "Noch nie so einen Spieler trainiert"

Bei Manchester City ist nach dem 3:1-Sieg in der Champions League gegen RB Leipzig wieder Ruhe eingekehrt. In der Königsklasse ist man damit auf Kurs K.o.-Phase und mit zwei Siegen voll im Soll. Nach dem Auftritt gegen die Sachsen zeigte sich City-Trainer Pep Guardiola besonders von Talent Rico Lewis beeindruckt.

"Er verdient jedes Kompliment. Er ist so gut, so gut", startete der Katalane seine Lobeshymne auf den 18-Jährigen, der gegen RB im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam.

"In 14, 15 Jahren habe ich noch nie so einen Spieler trainiert", fuhr Guardiola fort und kam gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Obwohl Lewis in der laufenden Saison bisher auf lediglich sechs Kurzeinsätze kommt (268 Minuten) und dabei eine Vorlage beigesteuert hatte, scheint Guardiola vollends überzeugt von seinem Youngster: "Wie er die Räume besetzt, wie er sie erkennt. So gut."