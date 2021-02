Manchester City : Eine Flasche Wein: Pep Guardiola und Marco Rose vereinbaren ein Date

Borussia Mönchengladbach unterlag Manchester City am Mittwochabend im Achtelfinalhinspiel der Champions League mit 0:2. Nach der Partie unterhielten sich die beiden Coaches Marco Rose und Pep Guardiola angeregt – und verabredeten sich auf eine Flasche Wein.

Dass Pep Guardiola nach Beendigung der Spiele gerne mal mit dem gegnerischen Trainer plauscht, ist bekannt. So bereits geschehen im vergangenen August, als er sich mit seinem Amtskollegen Zinedine Zidane noch lange nach Spielabschluss unterhielt. Und so erneut vorgekommen am Mittwoch.

Dieses Mal war Guardiolas Gesprächspartner der Gladbacher Trainer Marco Rose. "Es ist das erste Mal, dass wir uns sehen", sagte Guardiola im Anschluss. "Wir trinken vielleicht eine Flasche Wein nach dem Rückspiel in Manchester." Und Rose? Der nahm die Einladung dankend an.

Er werde sich dafür Zeit nehmen und mit Guardiola ein Glas trinken, reagierte Gladbachs Cheftrainer. "Ich gehe davon aus, dass er ein gutes Fläschchen bereitstellt. Es bedeutet für mich, dass ich mit einem netten Menschen über ein paar Dinge plaudern werde." Alle Trainer, die auf diesem Niveau arbeiten, haben großen Respekt voreinander, so Rose.