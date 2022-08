Manchester City Pep Guardiola warnt seine eigenen Spieler vor Erling Haaland

Erling Haaland (22) knüpfte bei seinem Premier-League-Debüt am vergangenen Wochenende nahtlos an seine erfolgreiche Bundesliga-Zeit an. Mit seinem Doppelpack avancierte er zum Matchwinner in Man Citys Partie gegen West Ham (2:0). Sein Coach sprach im Anschluss eine Warnung aus.