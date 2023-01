Pep Guardiola will sich wohl bei Real Madrid bedienen

ManCity holte im vergangenen Sommer Sergio Gómez (22) vom RSC Anderlecht für die linke Seite der Viererkette, bis zu 15 Millionen Euro Ablöse lassen sich die Sky Blues den Deal kosten.

Bisher kam der ehemalige Dortmunder aber in der Premier League nur dosiert zum Einsatz, gerade einmal fünf Teilzeiteinsätze stehen in seiner Bilanz. Offenbar steht die Verpflichtung eines weiteren Linksverteidigers an.

Nach Informationen des spanischen Journalisten Iván Martín zeigen Pep Guardiola (51) und Co. Interesse an Ferland Mendy von Real Madrid. Der französische Nationalspieler kam 2019 von Olympique Lyon ins Bernabeu, kostete knapp 50 Millionen Euro.

Holt Real Madrid Fran García zurück?

Mendy ist bei den Königlichen nicht unumstritten. Der Klub soll verkaufsbereit sein, sollte eine hohe Ablösesumme fließen. Einen Nachfolger für Mendy haben die Kaderplaner dem Vernehmen nach bereits im Visier: Fran García (23) von Rayo Vallecano.