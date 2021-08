Manchester City : Pep und Co.: Englands Topvereine jagen Ausnahmetalent Pape Sarr

Der FC Metz wird in diesem Sommer anscheinend noch sehr viele Besucher aus England empfangen. Spitzenvereine wie der FC Chelsea, Manchester City und Manchester United sind nämlich an Mittelfeldspieler Pape Sarr interessiert.

Der 18-Jährige hat gerade erst seine Debütsaison beim FC Metz hinter sich gebracht. In dieser Spielzeit kam er am 12. Spieltag zu seinem ersten Einsatz und setzte sich fortan in der Startelf der Grenats fest.

In 24 Ligaspielen gelangen dem Mittelfeldspieler drei Tore. Sein routiniertes Auftreten ist besonders beeindruckend für einen Spieler seines Alters.

Sein Klub verlängerte im September 2020 seinen Vertrag in weiser Voraussicht bis 2025. Durch diesen Zug sicherten sie sich die Dienste des Senegalesen langfristig und erhalten im Falle eines Wechsels eine großzügige Ablöse.