Manchester City : Pep und Co.: Premier League-Klubs reißen sich um Inter-Juwel Martin Satriano

Arsenal, Manchester City, Tottenham, Chelsea. Die Liste der englischen Teams, die sich für einen Transfer von Martin Satriano interessieren, ist lang. Der Stürmer hat bislang noch kein einziges Spiel in der Serie A absolviert. Dennoch gilt der Spieler von Inter Mailand schon jetzt als Ausnahmetalent, das in der nächsten Spielzeit wohl nicht mehr in Italien auflaufen wird.

Im letzten Jahr spielte der 20-Jährige für die U19 der Lombarden und erzielte dabei in 25 Partien 14 Treffer. Dazu gelangen ihm 11 Vorlagen. Unter anderem sein Zug zum Tor ist der Grund für seine wachsende Popularität.

Man könnte meinen, dass seinem aktuellen Verein sehr viel daran liegen sollte, dieses Juwel langfristig an sich zu binden. Inter Mailand hat allerdings mit großen Verbindlichkeiten zu kämpfen und versucht in dieser Transferperiode so viele Erlöse wie möglich zu erwirtschaften.

So wird zum Beispiel Außenbahnspieler Achraf Hakimi den Verein zeitnah verlassen, obwohl er in der letzten Saison mit hervorragenden Leistungen glänzte. Einer kolportierten Ablösesumme von 80 Mio. Euro können die Verantwortlichen in der aktuellen Situationen aber nicht widerstehen.