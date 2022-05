Manchester City "Pep will keine Anführer": Guardiola kassiert verbale Abreibung

Manchester City ist wieder einmal beim Versuch gescheitert, den Titel in der Champions League zu holen. Das Problem der Sky Blues könnte hausgemacht und in Trainer Pep Guardiola begründet sein. Das vermutet zumindest Patrice Evra.

Patrice Evra, langjähriger Linksverteidiger von Manchester United, hat die Arbeitsweise von Pep Guardiola (51) kritisiert. "Manchester City braucht Anführer, aber Guardiola will keine Anführer", sagte der Franzose laut der Sporttageszeitung Marca gegenüber Prime Video.

Manchester City war mit einem 4:3-Sieg im Gepäck zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League nach Madrid gereist. Nach dem Führungstor durch Riyad Mahrez in der 73. Spielminute sah alles nach einem Finaleinzug Manchesters aus. Doch zwei späte Jokertore von Rodrygo hievten Real in die Verlängerung, in der Karim Benzema per Elfmetertreffer die Königlichen ins Finale schoss.

Laut Evra bekommt Manchesters Mannschaft Probleme, wenn sie unter Druck gerät. "Guardiola will keine Persönlichkeit. Er ist der Anführer. Deshalb mögen sie es nicht, wenn sie in Schwierigkeiten sind", so der ehemalige französische Nationalspieler. "Sie haben niemanden auf dem Platz, der helfen kann."