Phil Foden erklärt den Einfluss von Erling Haaland auf Manchester City

Haaland hat seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund ins Etihad Stadium in 37 Spielen überragende 42 Tore erzielt. "Ich weiß nicht, wie er das macht", zeigt sich Foden erstaunt. Für den Flügelangreifer ist die Präsenz des Norwegers ein Segen: "Es macht meine Arbeit als Offensivspieler einfacher, jemanden um sich zu haben, der immer Tore schießen will und immer bereit ist, in den Strafraum zu gehen."

Noch sei der Eingewöhnungsprozess nicht komplett abgeschlossen, aber es sei "ein Vergnügen" mit Haaland zu spielen. Und in der Zukunft werde man noch mehr vom Norweger profitieren. "Er scheint immer am richtigen Ort zu sein, lauert auf Querschläger und solche Dinge", lobt Foden Haalands Instinkt vor dem Gehäuse.

Erling Haaland fällt aus

Der Siegeszug von Erling Haaland wurde jüngst vorerst gestoppt. Der Norweger musste am Dienstag verletzungsbedingt (Adduktorenbeschwerden) von der norwegischen Nationalmannschaft abreisen und verpasst unter anderem das Duell mit Spanien. Der 22-Jährige sei "zutiefst frustriert und verzweifelt", berichtet Nationaltrainer Stale Solbakken.

Ob Haaland im Champions-League-Kracher gegen Bayern München – das Viertelfinal-Hinspiel steigt am 11. April in Manchester, das Rückspiel am 19. April in München - einsatzbereit sein wird, ist noch unklar.

