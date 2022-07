Manchester City Phil Foden überwältigt: "Erling Haaland wird nicht zu stoppen sein"



Andre Oechsner

Phil Foden darf Erling Haaland zwar erst wenige Tage seinen Teamkollegen nennen. Die Stammkraft von Manchester City ist jedoch absolut davon überzeugt, dass der Neuzugang einschlagen wird.

Foto: / Getty Images

Phil Foden ist hellauf begeistert von seinem neuen Mitstreiter Erling Haaland. Der Neuzugang von Manchester City sei vor dem Tor richtig unheimlich, sagt Foden im Gespräch mit Sky Sports News. "Jeder kennt seine Torbilanz." Die kann sich freilich sehen lassen. Allein für Borussia Dortmund erzielte Haaland in 88 Pflichtpartien überragende 85 Tore (22 Vorlagen). Foden hält das Vereinsumfeld aber erst mal an, Haaland an sein neues Arbeitsumfeld gewöhnen zu lassen.

"Er kommt in eine völlig andere Liga mit viel schnellerem Fußball, so dass er sich vielleicht ein wenig daran gewöhnen muss", erläutert Foden, "aber ich bin sicher, wenn er in seinem Flow ist, wird er nicht zu stoppen sein."