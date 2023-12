Phillips bei ManCity nicht gebraucht – Guardiola: "Es tut mir so leid"

Kalvin Phillips (28) ist bei Manchester City außen vor und hat bereits öffentlich mit einem Wechsel kokettiert. Nun hat sich sein Trainer Pep Guardiola (52) zur Personalie Phillips geäußert und indirekt erklärt, dass er ihn für überflüssig betrachtet. Damit heizt er die Gerüchte über einen Winterwechsel weiter an.

Dass Kalvin Phillips mit seinen Einsatzzeiten bei Manchester City unzufrieden ist, machte er mehrfach deutlich. "Als Fußballer will man immer spielen und das ist natürlich auch bei mir der Fall", sagte der englische Nationalspieler kürzlich und forderte: "Ich will mehr Spielminuten, und offenkundig habe ich die in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht bekommen."

Phillips passt nicht in Guardiolas Vision

Nur acht Einsätze stehen zu Buche, dabei sammelte der Engländer 216 Spielminuten. Nun hat sich Pep Guardiola zur Rolle von Phillips geäußert und indirekt erklärt, dass er nicht mehr gebraucht wird. "Es tut mir so leid für die Entscheidung, die ich bei ihm treffe und die Minuten, die ich ihm nicht gebe", sagte Guardiola auf der Pressekonferenz von ManCity.

Er führte aus, dass er eine Vision für die Spiele habe, in die Phillips schlicht nicht reinpasse. "Wenn er jemand wäre, der Theater macht, würde es mich nicht kümmern. Aber für die Art und Weise wie er sich gegenüber seinen Teamkollegen verhält, trifft es mich sehr." Damit unterstreicht er einmal mehr, das professionelle Verhalten des Mittelfeldspielers.

Damit heizt der Katalane die Gerüchte um einen Winter-Wechsel weiter an. Allen voran Newcastle United gilt als Favorit auf eine Verpflichtung. Dort soll er den für mehrere Monate gesperrten Sandro Tonali (23) ersetzen.

ManCity fordert wohl über 50 Mio. für Phillips

Bei ManCity steht Phillips noch bis 2028 unter Vertrag, wechselte 2022 für knapp 50 Millionen Euro von Leeds United nach Manchester. Kürzlich wurde berichtet, dass City über 50 Millionen Euro fordern soll – daher würde für potenziell interessierte Vereine wohl nur eine Leihe in Frage kommen.

