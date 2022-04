PSG stattet Younes El Hannach und Lucas Lavallee mit Profiverträgen aus

Der französische Tabellenführer stattet Innenverteidiger Younes El Hannach mit einem Profivertrag aus. Der 17-Jährige unterschreibt nach Vereinsangaben bis 2025. El Hannach wird bereits seit neun Jahren bei PSG ausgebildet und gilt als großes Abwehrtalent. Seine beiden Brüder Idriss und Naoufel spielen ebenfalls für PSG.

Neben El Hannach bleibt auch Keeper-Juwel Lucas Lavallee (19) PSG langfristig treu. Er bindet sich ebenfalls für drei Jahre an den aus Katar finanzierten Top-Klub. Lavallee heuerte im Sommer 2021 in der Hauptstadt an. Zuvor stand er in Lille unter Vertrag.