Manchester City : Raheem Sterling avanciert zu Arsenals Transferziel Nummer 1

Arsenals Coach, Mikel Arteta, ist ein großer Fan von Raheem Sterling, seit er mit ihm als Assistenztrainer bei Manchester City über drei Jahre zusammenarbeiten durfte. Seine gute Beziehung zu dem Angreifer möchte er nach Informationen des Daily Star nutzen, um ihn im nächsten Jahr in den Norden Londons zu lotsen.

In der neuen Spielzeit hat sich seine Situation durch die Verpflichtung von Jack Grealish weiter verschlechtert. Neben dem Neuzugang stehen aktuell auch Gabriel Jesus und Phil Foden in der Hackordnung über ihm.

Da Sterling bei den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung auf ein Wochengehalt von fast 410.000 Euro pocht, überlegt City, ob sie den Spieler im nächsten Jahr nicht lieber abgeben sollten.

Der FC Arsenal könnte für Sterling eine interessante Option bedeuten. Die Gunners erzielten bisher nur fünf Treffer in sieben Ligaspielen. Eine Stammplatzgarantie wäre ihm an der Seite von Superstar Pierre-Emerick Aubameyang gewiss. Der Gabuner verdient im Moment übrigens genau die Summe, die Sterling in Manchester anstrebt. Möglicherweise sind die Londoner beim Thema Gehalt etwas gesprächsbereiter...