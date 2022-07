Manchester City Nach Chelsea-Wechsel: Ex-Kollege kritisiert Raheem Sterling

"Wenn ich Vereinslegende höre, dann denke ich an Aguero, Silva, Vincent Kompany. Diese Jungs waren auf einer anderen Ebene, deshalb gibt es Statuen von ihnen außerhalb des Stadions", so der Argentinier laut der englischen Tageszeitung Daily Star.

Obwohl er dem Angreifer für seine Zukunft nur das Beste wünscht, gehört Sterling in Zabaletas Augen nicht in eine Riege mit den oben genannten Namen. Und das liegt nicht einmal an den gezeigten Leistungen. Zabaleta stört sich wohl daran, dass Sterling einem City-Anhänger vor kurzem ein Autogramm verweigerte. Zu diesem Zeitpunkt war der Wechsel zum FC Chelsea bereits beschlossene Sache.