Manchester City : Raheem Sterling: Pep Guardiola äußert sich zu ManCity-Zukunft

Mit seinem Dreierpack am Wochenende untermauerte Raheem Sterling eindrucksoll, dass er sich in bestechender Form befindet. Seine längerfristige Zukunft bei Manchester City liegt dennoch im Unklaren.

Pep Guardiola hat offengelassen, ob Manchester City den 2023 auslaufenden Vertrag von Raheem Sterling noch mal verlängern wird. "Was die Zukunft angeht, weiß ich nicht, was passieren wird", sagte der Teammanager während der Presskonferenz vor dem Achtelfinale in der Champions League gegen Sporting. "Das entscheidet der Verein. Ich gebe meine Meinung ab, aber natürlich trifft der Verein immer die Entscheidung."

Sterling zeigte am Wochenende beim 4:0 in Norwich eine herausragende Leistung und erlegte den abstiegsbedrohten Klub mit drei Toren im Alleingang. In der Führungsetage des Englischen Meisters muss angesichts der vertraglichen Situation eine Entscheidung getroffen werden. Für Sterling könnte im Sommer letztmals eine angemessene Ablöse erzielt werden.