Raheem Sterling schweigt zu seiner Zukunft bei Manchester City

Die harten Fakten erfordern eine Entscheidung in diesem Sommer. Sterlings Vertrag läuft 2023 aus, in etwa der Hälfte aller Pflichtspiele stand der englische Nationalspieler in der Startelf. Spielt Sterling, weiß er angesichts seiner 21 Torbeteiligungen in 41 Pflichtspielen zu überzeugen.