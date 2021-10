Manchester City : Barça aufgepasst! Raheem Sterling spricht offen von Abschied

Für Raheem Sterling könnte die Zeit bei Manchester City schon bald ein Ende nehmen. Der 26-Jährige spricht öffentlich darüber, dass er sich einen Abgang von seinem momentanen Heimatklub vorstellen kann. Sein Ziel: ein Wechsel ins Ausland.

"Wenn es die Möglichkeit gäbe woanders hinzugehen, wäre ich zu diesem Zeitpunkt offen dafür", sagte Sterling während des Business of Sport US Summit am Donnerstag. Diese Aussage kommt durchaus überraschend und ist als Paukenschlag zu werten. Klar, es war logisch, dass er über seine schwindenden Einsatzzeiten nicht erfreut ist. So offen hat sich Sterling über seine Situation bisher allerdings nicht geäußert.