Manchester City : Raheem Sterling will mehr Tore schießen - dank Jack Grealish

"Ich habe ein paar Mal mit ihm gespielt, wir verstehen uns gut", sagte der englische Nationalspieler gegenüber Sky Sports. "Wir sind noch am Anfang und werden im Laufe der Saison das Spiel des anderen besser kennenlernen und hoffentlich noch viel mehr zusammenspielen."

Am Sonntag standen die beiden Nationalspieler erstmals gemeinsam für City auf dem Rasen – mit wenig Erfolg. Der amtierende Meister musste sich trotz Überlegenheit in Sachen Chancen und Ballbesitz Tottenham Hotspur mit 0:1 geschlagen geben (Tor: Heung-Min Son).

Harry Kane: Mit diesem Star will Manchester City den Preis drücken

Manchester City: Raheem Sterling hofft auf viele Vorlagen von Jack Grealish

Bereits vor dem ersten gemeinsamen Auftritt hatte Raheem Sterling seinen Landsmann in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein Spieler, der immer den Ball haben will, er findet Räume und ist kreativ", so der ehemalige Liverpooler.

Sterling hofft auf viele Assists vom Mittelfeldakteur. "Es fügt dieser Mannschaft weitere Kreativität hinzu, auf die ich mich sehr freue, damit er meiner Bilanz hoffentlich noch ein paar weitere Tore hinzufügen kann."