Erling Haaland: Beraterin öffnet Türe für Wechsel zu Real Madrid

Mit 36 Premier League-Treffern stellte Erling Haaland in seiner ersten Saison bei Manchester City einen neuen Torrekord in der Premier League auf, auch in der Champions League war er mit 12 Toren der Toptorjäger.

Zudem holte er mit den Cityzens das Triple bestehend aus Meisterschaft, FA Cup und Champions League. Auch individuell lief es für den 23-Jährigen optimal, von der PFA wurde er zum besten Spieler der vergangenen Premier League-Saison gewählt und von der UEFA wurde er zum besten Spieler der Champions League-Saison 2022/23 ausgezeichnet.

Wechselt Haaland 2024 zu Real Madrid?

Trotz all dieser Erfolge mit Manchester City ist ein langer Verbleib in England nicht gesichert, wie die Beraterin des Norwegers, Rafaela Pimienta, gegenüber AS bestätigt: "Unsere Spieler haben das Gefühl, dass sie ihre Zukunft in den eigenen Händen haben."