Manchester City : Rio Ferdinand verwirrt über Umgang mit Raheem Sterling

Rio Ferdinand ist völlig überrascht davon, warum Raheem Sterling zumeist einen Platz auf der Auswechselbank innehat und im bisherigen Saisonverlauf nur wenige Male ein Mandat in der Startelf von Manchester City erhielt.

"Nur weil er aus dem Team genommen wurde, hat er sein Selbstvertrauen verloren", sagte der derangierte Ferdinand in seinem YouTube-Format Vibe with Five. "Er war Feuer und Flamme. Er hat geliefert. Er war jahrelang der Mann, den sie brauchten, wenn sie ein Tor benötigten. Und auf einmal spielt er keine Rolle mehr. Ich bin einfach verblüfft, ich verstehe es nicht."