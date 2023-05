Ritterschlag: Erling Haaland wird schon mit Cristano Ronaldo und Messi verglichen

Erling Haaland trifft wie am Fließband - Foto: / Getty Images

Haaland war erst im vergangenen Sommer von Borussia Dortmund zu Manchester City gewechselt. Im Trikot der Skyblues weist der Mittelstürmer seitdem eine unfassbare Quote vor. Der Ex-BVB-Star erzielte in 44 Saisonspielen 50 (!) Treffer.

Gemeinsam mit Landsmann Cristiano Ronaldo spielt Bernardo Silva seit Jahren für die portugiesische Nationalmannschaft, weshalb ihm die Ähnlichkeit zu Haaland nicht verborgen blieb. "Er hat definitiv die gleiche Mentalität wie Cristiano, er will immer im Strafraum sein, er will immer Tore schießen", schwärmte der Iberer.

Im Gespräch mit Arab News machte Bernardo Silva keinen Hehl aus seiner Bewunderung für Haaland. "Diese Torzahlen, sie sind unglaublich; es ist das Niveau von Cristiano und Messi, diese Anzahl an Toren."

Bernardo Silva hätte nichts dagegen, wenn Haaland seine starke Form noch ein paar Wochen konservierte. "Hoffentlich kann Haaland so weitermachen, denn wir brauchen seine Tore bis zum letzten Spiel der Saison."

Bricht Erling Haaland Ronaldos CL-Rekord?

City kann in dieser Spielzeit noch drei Titel gewinnen. In der Meisterschaft hält das Team von Pep Guardiola nach der 4:1-Machtdemonstration gegen Tabellenführer Arsenal beispielsweise wieder alle Trümpfe in der Hand. Im Finale des FA Cups wartet zudem bereits Lokalrivale Manchester United.

Der größte Fokus liegt aber wohl auf dem Gewinn der Champions League. Dort müsste im Halbfinale zunächst Titelverteidiger Real Madrid aus dem Weg geräumt werden. Erling Haaland könnte in diesem Wettbewerb darüber hinaus einen Rekord von Cristiano Ronaldo brechen.

CR7 traf in der Saison 2017/18 17-mal in der Königsklasse. Haaland steht aktuell bei 12 Toren und hat im Bestfall noch drei Partien, um an Ronaldo vorbeizuziehen.