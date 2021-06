Manchester City : Riyad Mahrez hat keine Lust auf Arsenal und Co.

Riyad Mahrez will Manchester City nicht verlassen. "Es gibt nichts über meine Zukunft zu sagen. Mir geht es gut in Manchester. Ich bleibe so Gott will", sagte der Flügelstürmer laut The Sun angesprochen auf einen möglichen Wechsel.

"Ich fühle mich bei Manchester City großartig und ich möchte nicht woanders hin", führte der Premier-League-Spieler des Jahres 2016 aus. ManCity sei der Verein, bei dem er sein wolle.

Der 30-Jährige war 2018 für 68 Millionen Euro von Leicester City ins Etihad Stadium gewechselt. Ein Jahr zuvor hatte das Veto der Foxes einen Transfer zum FC Arsenal verhindert.