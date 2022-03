Manchester City : Riyad Mahrez mit neuer Bestmarke - Guardiola mit Stolz erfüllt

Im Pokalspiel gegen Underdog Peterborough war Manchester City das klar überlegene Team. Einzig an der Chancenverwertung haperte es. Die Führung durch Riyad Mahrez in der 60. Minute leitete schließlich den 2:0-Sieg der Skyblues ein. Ihr Coach hob die herausragenden Fähigkeiten des Torschützen nach dem Match besonders hervor.

"Riyad hatte im letzten Drittel immer diese Qualität", attestierte Pep Guardiola. "Er ist der beste Spieler im letzten Drittel, den wir haben, mit dem Torsinn, der Mentalität, der Aggressivität." Sein Angreifer verschaffte sich bei der Führung mit einem Übersteiger im gegnerischen Strafraum etwas Zeit, um den Ball mit dem linken Fuß im langen Eck unterzubringen. "Er hat ein fantastisches Tor geschossen und ich bin so stolz auf das Spiel, das er gezeigt hat."

Mahrez topt eigenen Saisonrekord

Ryiad Mahrez markierte mit seinem Treffer in Peterborough sein 19. Pflichtspieltor in der laufenden Spielzeit. Dies gelang dem Algerier zum ersten Mal in seiner Karriere. Sein bisheriger Rekord lag bei den 18 Treffern, die er in der Saison 2015/2016 noch im Trikot von Leicester City erzielte. Damals war der Rechtsaußen bei den Foxes an der Hälfte aller Tore beteiligt und gewann mit seinem Team überraschend den Meistertitel.

Mit seiner jetzigen Mannschaft steuert Mahrez als momentaner Tabellenführer der Premier League erneut auf den Gewinn der Meisterschaft zu. Man City steht mit insgesamt 66 Punkten vor dem FC Liverpool auf Rang eins. Die Reds haben allerdings nur sechs Zähler weniger und noch ein Spiel mehr zu absolvieren.

