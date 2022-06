Premier League Riyad Mahrez unterzeichnet wohl Rentenvertrag bei Manchester City

Einige Klubs sollen sich für Riyad Mahrez nach dessen phänomenaler Saison interessieren. An einem Weggang von Manchester City hat der Offensivspieler allerdings kein Interesse.

Riyad Mahrez (31) könnte sich für den Rest seiner Karriere an Manchester City binden. Nach einem Bericht der Sun ist der Flügelstürmer bereit einen neuen, langfristigen Vertrag beim englischen Meister zu unterzeichnen.

Damit, so schreibt es das Boulevardblatt, würde sich Mahrez bis zum Ende seiner Karriere an die Skyblues binden. Im nächsten Monat sollen Gespräche bezüglich der Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags stattfinden.

Mahrez befindet sich in der Form seines Lebens und spielte mit 24 Toren und neun Vorlagen in 47 Pflichtspielen die beste Saison seiner Karriere. In Manchester wird er mit etwa 9,5 Millionen Euro alimentiert, womöglich wird sein Einkommen im Zuge der geplanten Vertragsausweitung etwas angehoben.