Riyad Mahrez verarscht sich selbst – Guardiola warnt vor Arsenal

Riyad Mahrez erzielte am vergangenen Premier-League-Spieltag den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 gegen Aston Villa per Elfmeter (45. +1). Eine weitere Großchange ließ der Algerier kläglich liegen. Sauer ist Mahrez deswegen aber offenbar nicht.

Es steht das Premier-League-Spitzenduell gegen den FC Arsenal an. Die Gunners gehen mit drei Zählern Vorsprung in das Duell im Emirates Stadium. Ob Top-Torjäger Erling Haaland (22) mitwirken kann, ist noch offen. Der ehemalige Dortmunder wurde gegen Aston Villa angeschlagen ausgewechselt.

Pep Guardiola geht mit einer gehörigen Portion Respekt in das Aufeinandertreffen mit Trainerkollege Mikel Arteta, der vor seinem Amtsantritt bei den Gunners Ende 2019 unter Guardiola bei Manchester City als Assistenzcoach arbeitete.

"Bisher sind sie das beste Team in der Premier League. Wir haben es vor ein paar Wochen gespürt. Das Engagement, das sie an den Tag legen, sie sind heiß. Es wird ein großer, großer Kampf", so Guardiola am Dienstag im Pressegespräch.

Verwendete Quellen: Twitter