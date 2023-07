Ruben Dias will nach Kotz-Anfall Wiedergutmachung leisten

Nachdem Manchester City im letzten Monat die Champions League gewonnen hatte, brachen bei den Skyblues alle Dämme. Die Spieler setzten danach zu einer beispiellosen Feier-Orgie an. Ruben Dias (26) kam dabei schnell an sein Limit und übergab sich in die Handtasche von Jack Grealishs (27) Mum. Der Täter arbeitet nach diesem Fauxpas fieberhaft an einer Wiedergutmachung.