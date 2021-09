Manchester City : Riyad Mahrez teilt gegen ManCity-Kollegen aus

Riyad Mahrez ist ein großer Fan des Fußballs. Und das nicht nur, wenn er selbst für Manchester City auf dem Rasen steht. Der Algerier kann deshalb überhaupt nicht verstehen, dass viele seiner Mitspieler so wenig Interesse an der schönsten Nebensache der Welt zeigten.

Im Interview mit dem französischen TV-Sender Canal Plus sprach Mahrez über seine schockierenden Erkenntnisse. "Die Jungs bei City sehen sich die Spiele anderer Teams nicht im Fernsehen an. In der Kabine habe ich häufiger gehört, wie einige fragten: 'Was ist im gestrigen Spiel eigentlich passiert'?"

Mahrez ist immer wieder fassungslos, wenn er solche Aussagen seiner Kollegen hört. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber wenn du Fußballer bist, solltest du am nächsten Morgen nicht ankommen und fragen, wie das gestrige Spiel ausgegangen ist."