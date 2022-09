Premier League Schwertfisch und Co.: Die Erfolgsgeheimnisse von Erling Haaland

Erling Haaland lässt auch nach seinem Wechsel zu Manchester City keine Anzeichen von Schwäche erkennen. Wie bei seinen vorhergehenden Stationen trifft die nordische Naturgewalt weiterhin nach Belieben. Dem liegt viel Disziplin außerhalb des Platzes zugrunde.

Was das Trinken betrifft, nimmt Haaland laut Steenslid nur Wasser zu sich, um zu verhindern, dass konzentrierter Zucker in seinen Körper gelangt. Zudem bevorzugt der 22-Jährige stets frische Produkte gegenüber Tiefkühlprodukten.

Während seiner Zeit bei Borussia Dortmund hat sich Haaland in Bestform gebracht, obwohl er seine Ernährung komplett umstellen musste. "Sein Körper reagiert sehr gut auf das Training, weil seine Genetik überragend ist. Er hat in 15 Monaten 12 Kilo Muskeln zugelegt. Das war verrückt. Wir haben diese Muskeln von Grund auf aufgebaut. Er stand immer als Erstes am Buffet und sein Teller war buchstäblich ein Berg von Essen", berichtet Steenslid.

Haaland wechselte in diesem Sommer für 60 Millionen Euro vom BVB zu Manchester City, unterschrieb dort einen bis 2027 datierten Fünfjahresvertrag. Beim amtierenden englischen Meister knüpft er an seinem Höhenflug an und kommt in zehn Pflichtspielen auf grandiose 14 Tore.