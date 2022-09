Manchester City "Sehr gute Freunde": Pep Guardiola setzt sich für Trainerkollege ein

Der FC Sevilla hat einen Fehlstart in die Saison 2022/2023 hingelegt. Der Stuhl von Trainer Julen Lopetegui wackelt. Pep Guardiola (51) stärkt seinen in der Kritik stehenden Landsmann den Rücken.

"Ich habe weiterhin die gleiche Meinung von Lopetegui , vor und nach dem Spiel. Wir alle haben gute und schlechte Momente in unserer Karriere", betonte der Katalanen gemäß der Sporttageszeitung Marca.

Am ersten Spieltag der Gruppenphase kassierte die Mannschaft um Kapitän Ivan Rakitic eine 0:4-Heimpleite gegen Manchester City. Der Trainer des Sky Blues, Pep Guardiola, hofft, dass sein Landsmann weitermachen kann.

In der Primera Division hat Sevilla den schlechtesten Liga Start seit über 40 Jahren hingelegt. Nach nur einem Punkt aus ersten vier Spielen belegen die Andalusier den 17. Tabellenplatz. Auch in der Champions League gab es keinen Sieg zum Auftakt.

Lopetegui droht bei eine Pleite am Wochenende die Entlassung

Noch hat Sevilla-Sportdirektor Monchi die Geduld mit dem ehemaligen spanischen Nationaltrainer noch nicht verloren, spanischen Medienberichten zufolge muss Lopetegui am Wochenende aber liefern. Sollte es eine Niederlage gegen Espanyol Barcelona geben, könnten die Tage des ehemalige Real-Trainers gezählt sein.

Guardiola sah teilweise eine gute Leistung des Gegners. "Wenn Isco, Papu und Co. anfangen zu spielen, machen sie es gut. Wir haben in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit ein bisschen gelitten, aber wir haben getroffen, als sie ihre beste Phase hatten", so der Ex-Barça-Coach.