Pep Guardiola vor Sensationswechsel? Top-Nation baggert an ManCity-Coach

Bahnt sich ein Sensationswechsel an? Einem Bericht aus Spanien zufolge soll der Trainer von Manchester City das Interesse einer absoluten Top-Nation geweckt haben. Bereits nach der Europameisterschaft soll der Star-Coach wechseln, heißt es.

Das wäre ein echter Hammer auf dem Trainermarkt! Wie das spanische Portal todofichajes.com berichtet, könnte Pep Guardiola (52) nach der EM im kommenden Sommer als Nationaltrainer anheuern - und zwar bei den Three Lions aus England. Demnach sei der englische Verband mit dem Katalanen in Kontakt und ziehe es in Betracht, Guardiola als Nachfolger für Gareth Southgate (53) zu installieren.

Southgate steht noch bis Ende Dezember 2024 als Nationaltrainer Englands unter Vertrag, im Falle einer schwachen Europameisterschaft könnte es für den Engländer allerdings nicht weitergehen, heißt es. Sollte das Team von Jude Bellingham (23), Harry Kane (30) und Co. somit beim Turnier in Deutschland enttäuschen, könnte der Posten vakant werden.

Guardiola scherzt über Rücktritt

Guardiola sei in diesem Fall der Favorit des Verbandes. Unklar ist, ob Guardiola Interesse daran hätte, Nationaltrainer der Three Lions zu sein. Bei ManCity steht er noch bis 2025 unter Vertrag und ist bereits seit 2016 beim amtierenden englischen Meister im Amt. Damit ist seine Station bei den Skyblues zugleich seine längste Amtszeit bei einem Klub.

Pep Guardiola bei einer PK - Foto: Katatonia82 / Shutterstock.com

Wie wohl sich der 52-Jährige in Manchester fühlt, stellte er mehrfach klar. Zwar sagte er kürzlich scherzhaft, dass er sich sofort zur Ruhe setzen würde, sollte er mit ManCity in dieser Saison erneut das Triple holen. Allerdings dürfte diesen Aussagen nicht viel Bedeutung gegeben werden.

Southgate in England in der Kritik

Auch Southgate ist seit 2016 Auswahltrainer Englands, stand in der Vergangenheit allerdings häufig in der Kritik. Trotz der Final-Teilnahme bei der EM 2021 wurde nach schwachen Auftritten in der Nations League immer wieder von einer vorzeitigen Trennung berichtet. Bei der EM 2024 bekommt er dennoch eine weitere Chance, sich zu beweisen.

Vor allem der passive Spielansatz trotz der herausragenden Qualität im Kader wird dem 53-Jährigen vorgeworfen. Gut möglich, dass Guardiola mehr aus der Mannschaft herausholen könnte.

Verwendete Quellen

Todofichajes