Manchester City : Sergio Agüero Erbe: Pep Guardiola will begehrten Leipzig-Star

Manchester City hatte es im Sommer verpasst, einen Nachfolger für Sergio Agüero zu verpflichten. Spätestens in einem halben Jahr soll Verpasstes nachgeholt werden. Pep Guardiola schaut bei einem Shootingstar von RB Leipzig genauer hin.

Lauscht man den Bundesliga-Experten in dieser Saison, schwärmen sie einhellig von einem Spieler: Christopher Nkunku befindet sich in exzellenter Form und lässt bei RB Leipzig mit 18 direkten Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen jedes Herz höher schlagen.

Die internationalen Topadressen haben den Senkrechtstart des jungen Franzosen ebenfalls wahrgenommen. Wie die Sport Bild berichtet, möchte Pep Guardiola Nkunku gerne zu Manchester City holen. Dort könnte der 23-Jährige in die Fußstapfen von Sergio Agüero treten, dessen Vertrag nicht verlängert wurde und der nun im Kader des FC Barcelona steht.