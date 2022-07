City-Rekordtorschütze Sergio Agüero warnt: Manchester City braucht Geduld mit Erling Haaland

Im Sommer 2021 hatte es Manchester City verpasst, einen qualitativ hochwertigen Ersatz für Sergio Agüero unter Vertrag zu nehmen. Mit einem Jahr Verspätung stieß schließlich Erling Haaland in den Kader von Trainer Pep Guardiola. Agüero regt in diesem Zusammenhang jedoch zur Vorsicht an.

"Haaland wird Zeit brauchen, um sich an England und die Anforderungen von Pep zu gewöhnen, genau wie ich", schreibt Agüero in seinem Blog bei Stake.com und ruft dazu auf, milde Urteile mit dem Neuzugang walten zu lassen. "Haaland ist eine sehr wichtige Neuverpflichtung. Ich denke, seine Torjägerqualitäten sind bewiesen. Seine Statistiken in der deutschen Liga und in Europa bestätigen das."