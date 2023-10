So viel fordert ManCity für Bayern-Kandidat Kalvin Phillips

Dass Kalvin Phillips über seine mangelnden Einsatzzeiten bei Manchester City unzufrieden ist, machte der Engländer in den letzten Wochen mehrfach deutlich. "Wir werden sehen, was passiert", kündigte er angesprochen auf einen Wintertransfer an.

"Als Fußballer will man immer spielen. Und das ist natürlich auch bei mir der Fall. Ich will mehr Spielminuten, und offenkundig habe ich die in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht bekommen. Also ist das eine Sache, die ich will", sagte er.

Phillips bei Bayern und Newcastle auf dem Zettel

Spielen könnte er ab dem kommenden Transferfenster zum Beispiel beim FC Bayern oder bei Newcastle United, die beide mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht worden sind. Bei den Münchenern hat man es im Sommer verpasst, einen Sechser zu verpflichten, dass will man im Winter nachholen.