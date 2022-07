Premier League Spektakulärer Tausch mit Neymar abgelehnt – jetzt spricht Pep Guardiola

Was Neymar wohl nicht weiß: PSG verhandelt hinter seinem Rücken offenbar über seinen Abgang. Nach Informationen der Pariser Tageszeitung Le Parisien hat der französische Ausnahmeklub Manchester City die Chance geboten, Neymar in sein Team zu holen. Der englische Meister lehnte diese Chance allerdings ab.

Neymars Zukunft an der Seine steht zumindest in der Schwebe. Die katarischen Besitzer, so war es in den letzten Wochen zu vernehmen, sollen sich mit dem Gedanken beschäftigen, den nicht immer pflegeleichten Brasilianer zu verkaufen. Neymars opulentes Gehalts sowie sein bis 2027 datierter Langfristvertrag erschweren dieses Vorhaben jedoch immens.

Nach außen gibt sich in dieser heiklen Personalie zumindest der neue Pariser Trainer Christophe Galtier ziemlich entspannt. "Eine Mannschaft ist immer stärker mit großartigen Spielern, und Neymar ist einer davon," kommentierte Galtier vor Kurzem die ständigen Spekulationen.