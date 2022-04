Taktik-Fuchs Pep Guardiola mit Riesen-Kompliment für Kloppo

Pep Guardiola nahm gegen die Reds Abstand von seinem bevorzugten Kurzpassspiel und setzte stattdessen vermehrt auf lange Bälle, wie es eigentlich die Liverpooler für gewöhnlich tun. Auf Nachfrage verwies der Katalane auch auf seinen Kollegen Jürgen Klopp und dessen taktische Finesse.

"Ich versuche, die Besten nachzuahmen, ich lerne!", witzelte Guardiola auf der Pressekonferenz und stellte gleich darauf fest: "Es war ein fantastisches Spiel, beide Teams wollen jede Partie gewinnen."

Für den früheren Bayern-Trainer fühlte sich das Unentschieden aufgrund der vielen ausgelassenen Chancen fast schon wie eine Niederlage an. "Aber Kopf hoch, ich sagte dem Team, ich will keine Sekunde der Traurigkeit. Ich bin so froh und glücklich darüber, wie wir gespielt haben. Wenn man viele gute Dinge tut, ist die Traurigkeit da, aber ich sagte, vergesst es'."