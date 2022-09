Premier League Teuerster Engländer der Geschichte zweifelt an Zukunft bei Manchester City

Vor einem Jahr avancierte Jack Grealish im Rahmen seines Wechsels zu Manchester City zum teuersten englischen Fußballer der Geschichte. Beim amtierenden Meister der Premier League scheint er aber nicht wirklich glücklich zu sein.

In der laufenden Saison kommt Grealish auf gerade mal 390 Einsatzminuten in allen Wettbewerben und einer daraus resultierenden Startelfquote von unter 30 Prozent. Mit der englischen Nationalmannschaft geht es in der Nations League nun erst mal gegen Italien und Deutschland.

Verwendete Quellen: Football Insider