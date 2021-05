Manchester City : Nach KO gegen Chelsea: Kevin De Bruyne hofft auf EM-Teilnahme

Es war eine schmerzhafte Nacht für die Spieler von Pep Guardiola. Sein Team, Manchester City, verlor im Champions League-Finale am vergangenen Samstag mit 1:0 gegen den FC Chelsea und stand am Ende mit leeren Händen da. Die größten Schmerzen empfand wohl Kevin De Bruyne, der in der 60. Minute ausgewechselt wurde.