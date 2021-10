Manchester City : Verlässt Gabriel Jesus Manchester City? Berater klärt auf

Sie waren zuhauf im Umlauf, die Gerüchte um einen Wechsel von Gabriel Jesus (24) – und sie wird es wohl auch noch in der nächsten Zeit geben. Der Berater des angeblich wechselwilligen Stürmers von Manchester City entzieht den andauernden Spekulationen nun den Wahrheitsgehalt.

Vor allem Juventus Turin soll sich sehr für den brasilianischen Angreifer interessieren. Im Piemont gilt zuvorderst Trainer Massimiliano Allegri als großer Jesus-Bewunderer. Eine Veränderung in die Serie A scheint allerdings nicht durchführbar.

"Das Gehalt von ihm ist so hoch, dass ich bezweifle, dass er derzeit für die italienischen Vereine erreichbar ist", glaubt Branchini nicht an den Wechsel seines Klienten nach Italien. In Manchester soll Jesus mit rund neun Millionen Euro im Jahr alimentiert werden.