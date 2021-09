Gündogan, Rodri und Co. : Vor Chelsea und PSG: Pep Guardiola besorgt - ManCity gehen die Spieler aus

"Wir werden als Nächstes den Carabao Cup spielen. Wir werden sehen, wie viele Spieler in den nächsten Tagen genesen, weil wir wirklich in einer schwierigen Verfassung sind, aber wir werden nach London und Paris fahren, um dort gute Spiele zu zeigen."

"Ich habe nicht viele Alternativen, wir werden ein paar junge Akteure spielen lassen, einige aus dem ersten Team, aber manche werden sich für die Spiele ausruhen, die noch vor uns liegen."

Und die haben es wahrlich in sich. Am kommenden Samstag reist Guardiola mit seinen Skyblues zum Tabellenführer Chelsea, bevor sie am Dienstag darauf in der Champions League Paris Saint-Germain gegenüberstehen.