Verletzungsseuche bei ManCity: Pep Guardiola gehen vor dem Kracher gegen Liverpool die Spieler aus

Erling Haaland ist der neueste Spieler auf der langen Verletztenliste der Citizens, Guardiola fehlen nun bereits acht Spieler aufgrund von Verletzungen. Nathan Ake (28), Ederson (30), Matheus Nunes (25) und Mateo Kovačić fielen bereits vor der Länderspielpause aus. Hinzu gesellen sich die Schlüsselspieler John Stones (29) und Kevin de Bruyne (32), die City schon länger fehlen.

Vor dem Duell gegen Liverpool nur noch 13 verfügbare Spieler

Pep Guardiola stehen vor dem wichtigen Spiel gegen Jürgen Klopps Liverpool nur noch 13 gesunde Feldspieler zur Verfügung. Der Spanier will sich trotz der Verletzungsseuche nicht groß beklagen: "Wir stecken in Schwierigkeiten, aber ich werde nicht sagen: 'Oh, wir haben viele Verletzungen'", so der Katalane.

Der 52-Jährige ist sich jedoch bewusst, dass es für sein Team schwierig sein wird, um alle Titel mitzuspielen, sollte das Verletzungspech weiter anhalten: "Es wird schwierig sein, dieses Niveau über einen längeren Zeitraum zu halten, aber wir können nicht 35 Spieler dabei haben."