Manchester City Volle Offensivpower: Guardiola will Haaland und Julian Alvarez auf Europa loslassen

Die Skyblues haben den Argentinier zu Beginn dieses Jahres für 20 Mio. Euro gekauft, aber vereinbart, dass der Mittelstürmer noch bis zum Ende der Saison bei River Plate bleibt. Dort erzielte der Angreifer in 17 Partien 14 Treffer. Diese Statistik ist Manchesters Konkurrenz offenbar nicht verborgen geblieben.

"Wir hatten viele Angebote von Vereinen, Julian Alvarez auszuleihen – aber er wird nicht gehen", beharrt Citys Vorstandsvorsitzender Ferran Soriano. "Er wird die Saisonvorbereitung bei uns machen und ich denke, er wird bleiben." Die Interessenten dürften sich nach dieser Ansage vorerst zurückhalten.

Pep Guardiola scheint in der nächsten Spielzeit buchstäblich weiter in die Offensive gehen zu wollen. Der Coach der Citizens ließ in der letzten Saison bereits attraktiven Angriffsfußball spielen, wodurch seine Mannschaft insgesamt 150 Treffer in allen Wettbewerben erzielte. Da es dennoch "nur" zur englischen Meisterschaft gereicht hat, wird die Schlagkraft deutlich erhöht.